Vold og trusler, feststøy og kjøring i ruset tilstand – dette skjedde mens du sov

Klokken 05.49 meldte politiet på twitter at det har gått et jordskred over fylkesvei 98 ved Steinvik. Rundt 250 meter av veien skal være tatt.

Politiet skriver at de ikke har noen indikasjoner på at folk er tatt i skredet.

– Det jobbes med vurdering av området. Tre personer evakuert fra nærliggende hyttefelt.

I en oppdatering rundt halv 8-tiden opplyser politiet om at det er opprettet et ferdselsforbud på 500 meter fra rasområdet i alle retninger.

Vegtrafikksentralen nord opplyser om at anbefalt omkjøring er via E6 Lakselv.