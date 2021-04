Snøskavl kollapset på E6

Klokken 05.49 meldte politiet på twitter at det har gått et jordskred over fylkesvei 98 ved Steinvik. Rundt 250 meter av veien skal være tatt.

Politiet skriver at de ikke har noen indikasjoner på at folk er tatt i skredet.

– Det jobbes med vurdering av området. Tre personer evakuert fra nærliggende hyttefelt.

I en oppdatering rundt halv 8-tiden opplyser politiet om at det er opprettet et ferdselsforbud på 500 meter fra rasområdet i alle retninger.

Vegtrafikksentralen nord opplyser om at anbefalt omkjøring er via E6 Lakselv.

– Arbeidet foregår lengre nord

Rasstedet ligger noen kilometer unna området hvor det for tiden foregår vegarbeid, og det var opprinnelig bekymringer om at raset hadde gått i dette området. Dette avviser vegtrafikksentralen.

– Arbeidet foregår noen kilometer lengre nord. Raset har gått på vestsiden, rundt en kilometer ut i fjorden, forteller trafikkoperatør Fredrik Nyland.

Til iFinnmark sier Tana-ordfører Helga Pedersen at én fastboende person er isolert som følge av skredet

– Vi kartlegger nå om noen har behov for hjemmesykepleiertjenester og kommer til å ta kontakt med fylkeskommunen for å finne transportløsninger, sier Pedersen til avisa.

Geoteknikere på tur til stedet

Bjørn Henrik Kavli, divisjonsdirektør for samferdsel i Troms- og Finnmark fylkeskommune forteller at geoteknikere fra vegvesenet og fylkeskommunen nå er på tur til rasstedet.

– Så får vi noen rapporter i morgen og vet mer hva som må til for å løse vegsituasjonen. Det så ut til at det er problematisk å legge om veien ut av bilder fra stedet.

– Vegtrafikksentralen mener vegarbeidet foregår lengre nord i fjorden. Vet man noe om dette?

– Jeg vet ikke helt i detalj hvor arbeidet foregår, men det har vært vegarbeid i området. Det kan være relatert til arbeid eller nedbør – kanskje en kombinasjon. Det er ikke utenkelig, sier Kavli.