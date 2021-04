05:52

Hytte brant ned til grunnen

Nødetatene rykket ut tll meldingen om en brann i en hytte ved Leirbotnvann i Alta i natt.

Klokken fire kunne Finnmark politidistrikt melde at hytta var nedbrent, men at det ikke var noe som tydet på at det var folk i hytta.

Politiet ønsker samtidig å rette en takk til hytteeiere som bistod nødetatene med skuterfrakt av mannskaper fra hovedveien på E6 og over vannet til brannstedet.