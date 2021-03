Negativ test for 18 ansatte

Det har ifølge Loppa kommunes nettsider kommet bekymringsmeldinger fra reisende om at folk sitter for tett på hverandre under reiser med fulle ferger i kommunen.

Kommunelegen har derfor vært i kontakt med Boreal som har undersøkt mulighetene for å få dispensasjon, slik at reisende kan bli sittende i bilene under overfartene, men det er fortsatt ikke lov.

– Vi ber derfor om at reisende er påpasselig med å sitte i kohorter med to meter avstand til andre, samt å oppholde seg utendørs hvis mulig, samt å bruke munnbind, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Dette er i tråd med de innstrammede smittevernsanbefalinger fra regjeringen så lenge avstandsreglene ikke kan følges.