Bøter til fem sjåfører ved Skaidi

– Det er meldt full storm langs kysten av Nord-Norge i de neste par dagene. Store deler av vegnettet blir trolig berørt, skriver Vegtrafikksentralen nord på Twitter.

Allerede tirsdag morgen vil man merke uværet i Vest-Finnmark. I Alta er det meldt vindkast opp mot 25 m/s, mens det i Øksfjord kan bli så sterkt som 30 m/s.

Med stormen kommer også et lavtrykk, som betyr at tirsdagen vil bli både våt og vindfull.

Det er ute gult farevarsel for kraftige vindkast i kyst- og fjordstrøkene i Finnmark Fra tirsdag morgen ventes liten og periodevis full storm, med lokale vindkast på 27-35 meter per sekund. Vinden vil minke tirsdag kveld, først i vest.

– Det første lavtrykket befinner seg nå over Jan Mayen. Det sørger for sørvestlig vind over Nord-Norge, noe som betyr at det er mildere luft på vei. Lavtrykket beveger seg mot Bjørnøya og nærmere fastlandet. Det betyr at det i morgen vil bli ganske vindfullt i Nord-Troms og Finnmark. Her vil det komme kraftige vindkast og opp mot full storm på kysten, sier meteorolog Charalampos Sarchosidis til NRK.

Onsdag er det så ventet en ny runde med storm, denne gangen sterkere. Denne vil imidlertid bare merkes godt mellom Bodø og Tromsø.