Måtte sperre ett kjørefelt

Sjefen for Oslo-firmaet Sector Alarm gikk nylig ut på Facebook-gruppa «Oppslagstavla i Alta», og ba om tips til fritidsaktiviteter for sine syv ansatte. Firmaet dro til Alta for å selge dør-til-dør.

Gruppa svarte blant annet med å be de tilreisende om å bli sittende på hotellrommet, eller reise hjem.

Ordfører Monica Nielsen sier til NRK P1 Finnmark at reisen er i grenseland.

– Vi er veldig klare på at vi følger de nasjonale retningslinjene, og der skal man unngå unødvendige reiser. Da tenker jeg nødvendige reiser er jobbrelatert, dersom det er behov, og hvis folk skal til sykehus. Firmaturen er veldig i grenseland. Der tenker jeg man må vurdere to ganger før man reiser fra områder med høyt smittetrykk, til kommuner med lavt. Vi ønsker ikke smitte til vår kommune, sa Nielsen under Finnmarkssendinga.

– Bli hjemme

Også Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen har en klar melding før vi nærmer oss påske. I Nordlys ber han reisende til eller fra områder med høy smitte å holde seg hjemme i påska.

– Situasjonen nå er at vi har slått ned et nytt utbrudd. Det jeg anmoder folk om, er å være hjemme i påsken. Spesielt de som er i rød sone, bør avstå fra å komme hjem til Tromsø i påsken, sier Wilhelmsen til avisa.

Fredag ble det registrert seks nye smittede i Tromsø.

Karantene før avreise

Trosser man rådene til ordførerne, er oppfordringen til fylkeslege Anne Grethe Olsen at man går i 10 dagers karantene, før avreise til Troms og Finnmark.

Hun oppfordrer også påskegjester fra høysmitteområder til å ta en hurtigtest i løpet av de siste 24 timene før avreise og til å ta enda en test på dag fem i kommunen man besøker

De som har hatt besøk fra «rødt område» i påsken, bør, hvis mulig, ha en selvpålagt karantene på ti dager etter besøket, sier hun i en pressemelding.

Regjeringens råd for påskeferien er å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige og å ha færrest mulige kontakter. For personer i områder med mye smitte, har helseminister Bent Høie (H) advart mot å dra på påskebesøk, overnattingsbesøk og hotell.