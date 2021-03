Sennalandet er åpnet etter ulykka

Hver tredje NHO-bedrift har forsøkt å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse det siste året, kommer det fram i NHOs kompetansebarometer for 2020.

– Vi trenger å skape mere verdier for å sikre fremtidens velferdssamfunn. Med våre ressurser i nord vil vi derfor bli enda viktigere i tiden fremover, mener NHO Arktis

Globale krav til digitalisering og bærekraftig utvikling stiller stadig større krav til formalkompetanse og påfyll, er konklusjonen.

Udekket behov

NHOs kompetansebarometer for 2020 viser at 64% av våre medlemsbedrifter har et udekket kompetansebehov.

Mangel på kvalifisert arbeidskraft er, og vil også i fremtiden være en av de største utfordringene for vekst, utvikling og økt verdiskaping. Frem mot 2030 mener NHO at det trengs 30 000 nye arbeidsplasser i Nord-Norge. Om dette skal være mulig, er det helt nødvendig at flere utdanner seg – og da spesielt innen yrkesfagene, hevder NHO Arktis

Rapporten påpeker at NHO-bedriftene jevnt over har større problemer å finne riktig kompetanse enn arbeidslivet for øvrig. I tillegg er det fortsatt en stabil etterspørsel etter yrkesfag, fagskoleutdanning og ingeniørutdannede.

De fagområdene som er mest etterspurt av bedriftene, er håndverksfag (48 prosent), ingeniør og tekniske fag (40 prosent) samt samfunnsfag, juridiske fag og administrative fag (30 prosent). Andelen bedrifter som etterspør bachelor- og mastergradsutdannede, har derimot falt med fire og to prosentpoeng siden 2019.

Fagskole-behov

Størst behov har det likevel vært etter elektroingeniører, maskiningeniører, byggingeniører, dataingeniører samt folk med IKT-kompetanse. Om lag halvparten av bedriftene vektlegger at de vil ha behov for fagskoleutdannende.

Utfordrende i nord

Kompetansebehovet er mer bestemt av bedriftenes bransjetilhørighet enn hvor i landet de befinner seg. Likevel er det noen forskjeller: Bedriftene fra Vestlandet, Trøndelag og hele Nord-Norge ser ut til å ha et større udekket kompetansebehov enn det sentrale Østlandet, Agder og Rogaland.

NHO Arktis mener:

Det må utdannes riktige og mange nok fagarbeidere til å dekke behovet hos bedriftene

Det må være nok lærlingeplasser hos solide og seriøse bedrifter