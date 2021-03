Trafikkulykke i Kløfta

Alta kommune går ut med en henvendelse til alle som har vært på Rema 1000 i Alta sentrum i perioden mellom tirsdag 23. februar og mandag 1. mars, alle disse dager etter klokka 19.30. Om du har vært kunde her og kjenner på luftveissymptomer, ber kommunen om at du tar kontakt for testing. Dette gjøres som et ledd i forsterket smittesporing, skriver kommunen.

– Vi ber folk være ekstra oppmerksomme dersom de har vært innom denne butikken på kveldstid på en av dagene i det nevnte tidsrommet. Vi har å gjøre med en kunde som har fått påvist den britiske, mer smittsomme virusmutanten. Denne ønsker vi ikke at skal begynne å spre seg i Alta, derfor går vi ut på denne måten, sier ordfører Monica Nielsen (Ap) til Altaposten.

Har ikke brutt regler

Det er smittesporing knyttet til personen som nylig har fått påvist britisk koronamutasjon som har ført til at kommunen går ut med varselet. Nielsen forteller at den smittede har oppgitt å ha vært innom den aktuelle butikken ved et par anledninger i nevnte tidsrom, og da på kveldstid. Besøkene ved butikken skal ha skjedd før vedkommende fikk påvist smitte.

– Så er det viktig å understreke at denne personen ikke har brutt noen karanteneregler eller gjort noe annet galt. Det er lov under karantene å bevege seg ute, i isolasjon skal man holde seg inne og avskjermet fra omverdenen.

Ifølge FHIs veileder om karantene og isolasjon heter det at man i karantene «bør man få andre til å handle for seg», om dette ikke går bør man holde handlingen til helt nødvendige ærender, med god avstand og ved å bruke munnbind.

Kommunen skriver på egne hjemmesider at personen som på den tiden satt i karantene tok alle forholdsregler før butikkbesøk; lite folk i butikken, kortest mulig oppholdstid, ingen nærkontakt med andre og bruk av munnbind.

Vær ekstra obs

Har du vært innom butikken bes du likevel kontakte koronatelefonen.

– Telefonnummeret er 913 90 344 og telefonen er bemannet mellom klokken 08.00 og 15.00 på hverdager. Du er ikke betegnet som en nærkontakt og trenger ikke å gå i karantene, men bes være ekstra oppmerksom på luftveissymptomer og symptomer på Covid-19. Be om test ved minste tvil, heter det.

Ordfører Nielsen sier at hun ikke har oversikt over hvor mange kunder som kan ha vært innom i nevnte tidspunkt.

– Det kan ha vært mange, men så gjelder dette på kveldstid da det erfaringsmessig er færre kunder innom enn i verste rushet, sier hun.

For tiden er det tre personer som sitter i isolasjon i Alta etter å ha fått påvist smitte.

Roser kundene

Hos Rema 1000 forteller kjøpmann Kjetil Haugsnes at de ble kontaktet av kommuneoverlegen, med beskjed om at en som hadde vært i karantene hadde oppgitt å ha besøkt forretningen hans.

– Vedkommende oppgir å ha holdt god avstand, og har hatt munnbind på. Siden i mars i fjor har vi hatt et stort fokus på renhold, og har spritet ned alle kontaktflater fire ganger i døgnet. Kommuneoverlegen mente at det skulle være minimale sjanser for smitte, men man skal likevel være forsiktige, sier Haugsnes.

Til Altaposten sier han at det ikke har vært mange kundene innom i de oppgitte tidsrom.

– Eksempelvis hadde vi 70 stykker innom etter 19.30 på tirsdag. Vi er en svær butikk, der det er langt mellom hver kunde. Ingen går oppå hverandre her. Folk virker også veldig bevisste på å holde god avstand, både i kasse og ute i butikken. Spritdispenserne er hyppig brukt og vi har plexiglasskillevegger i kasseområdet mellom ansatt og kunde og nederst på handlebandet mellom kundene. Folk virker å være veldig flinke og å ha smittevern langt framme i hukommelsen, sier Haugsnes.

– Når slikt skjer, er du ikke bekymret for at egne ansatte kan være utsatt?

– Vi har gode rutiner, og som nevnt er også kundene flinke. I Rema Region Nord har vi ikke registrert tilfeller der smitte har skjedd mellom ansatt og kunde. Dette til tross for at vi er tilstede og jobber i det offentlige rom, med mye kunder rundt oss.

Haugsnes sier at folk som er i karantene og ikke har noen til å handle for seg, gjerne må ta kontakt med butikken.

– Vi hjelper til med å handle og bringe varene ut i bilen til de som måtte være i karantene og ha behov for hjelp fra oss, sier kjøpmannen.