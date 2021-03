Nytt koronatilfelle i Alta

2020 ble et uår for Hurtigruten, som registrerte et tap på 1,68 milliarder kroner i pandemiåret.

Tapet i fjor ble på 163 millioner euro, eller 1,68 milliarder kroner, skriver E24. I fjerde kvartal var underskuddet på 626 millioner kroner.

– Resultatene er som forventet. Vi driver med reiseliv når ingen kan reise. Da blir 2020 et dårlig år for oss i Hurtigruten, som for alle andre i reiselivsbransjen, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Bookingene for andre halvår i 2021 og hele 2022 er nå på et høyere nivå enn på samme tid i fjor, noe som gir håp om lysere tider.

Hurtigruten havnet i medias og politiets søkelys da det oppsto et smitteutbrudd på MS Roald Amundsen i sommer, like etter at selskapet hadde fått lov til å gjenåpne cruisetrafikken. (©NTB)