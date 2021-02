13 førere fikk smekk i Talvik

2 milliarder kroner tilsvarer en nedgang på 87,7 prosent fra rekordåret 2019 da vi handlet for 16 milliarder kroner i Sverige, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Beløpet er mindre enn vi har brukt på grensehandling hvert eneste enkeltkvartal de siste ti årene, sier rådgiver Guro Henriksen i SSB.

Hovedårsaken til nedgangen i grensehandelen er reiserestriksjonene som følge av koronapandemien.

– Selv om det ble lettet noe på reiserestriksjonene i kortere perioder i løpet av sommeren, ble grensehandel som aktivitet mer eller mindre borte for nordmenn flest i 2020. At vi ikke har hatt mulighet for å handle over grensene ser vi tydelig i detaljhandelen, hvor det ble satt flere rekorder gjennom fjoråret, sier Henriksen.

Ifølge Dagligvarerapporten til analyseselskapet NielsenIQ, som kom i forrige uke, ble det handlet for 30,5 milliarder kroner mer i norske dagligvarebutikker i fjor. Noe av økningen kommer også som følge av at mange serveringssteder har holdt stengt, at færre reiste utenlands og at flere måltider ble spist hjemme som følge av hjemmekontor.

Også antallet dagsturer til Sverige falt kraftig. I fjor ble det gjennomført 1,5 millioner dagsturer fra Norge til Sverige, mot 9,6 millioner turer i 2019.

SSB understreker at det er usikkerhet rundt tallene for fjerde kvartal i fjor fordi undersøkelsen er basert på telefonintervjuer, og at svært få av respondentene oppga å ha dratt på dagstur til utlandet i 2020.

