Setter opp ekstra ferge fra Korsfjord

Det er World Travel Awards som har kåret Berg-Hansen til «Norges ledende innen Travel Management 2020». I begrunnelsen heter det at Berg-Hansen oppleves som en nøkkelorganisasjon i reiseindustrien. Dette melder selskapet på sine nettsider.

– Vi er takknemlige for anerkjennelsen av at reiseprogrammet vårt er konkurransedyktig i markedet, sier administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen.

Ifølge nettsiden ble World Travel Awards ble etablert i 1993, og den 27. utgaven gikk av stabelen i november 2020. Formålet med utdelingen er å anerkjenne og belønne bedrifter som utpeker seg innen reise, turisme og servicenæringen.

Lokal tilstedeværelse

AS Sande Reisebyrå tidlig i 2020 partner i Berg-Hansen Nord Norge. – For oss er det viktig å være en del av et større norsk selskap som har samme verdier som oss, nemlig å være lokalt tilstede med gode digitale løsninger som er tilpasset det norske markedet. Det har Berg-Hansen både gjennom sin lokale tilstedeværelse i Nord-Norge, men også gjennom franchiseavtalen med Berg-Hansen, sa partner i selskapet, Monika Nesse Bredal, da partnerskapet var et faktum.

Villadsen sier til nettsiden at det for Berg-Hansen er det viktig å være tilstede rundt om i landet. Selskapet har i tillegg til Alta også åpnet kontor i Førde, og de har styrket sin posisjon i Stavanger og Bergen.

– Det at vi blir kåret til «Norges ledende innen Travel Management 2020» er en stor ros til ansatte over hele landet, og hvordan det jobbes med lokalt næringsliv. Til tross for at andre reisebyråer legger mer av driften sin til utlandet, ønsker vi å være en norsk aktør som gjør oss bemerket i markedet. Vårt mål er å sørge for et reiseprogram som oppleves som nært, og likevel fungerer globalt, sier Villadsen.