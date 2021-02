Nå virker Smittestopp-appen på tvers av landegrensene

Sametinget ønsker å fremme enda mer samisk design fremover gjennom å gi ut en pris for utmerket samisk design. Dette skriver Sametinget i en pessemelding.

– Vi ønsker enda mer samisk designutvikling og ser at det har stor appell og dette gir oss mange nye muligheter, sier sametingsråd Silje K. Muotka (NSR).

Sametinget opplyser at Šoop Šoop som skal arrangeres i Kunsthallen i Trondheim 6. og 7. september først og fremst er en dag for samiske designerne og deres mulighet til å styrke nettverket sitt, øke omsetningen, samt å øke markedsandelen sin. Šoop Šoop - Sámi design days ble for første gang arrangert i februar 2020 i Tromsø.

– Det nye i år er at vi skal dele ut Šoop Šoop-bálkkašupmi (Šoop Šoop-prisen). Samisk design er fantastisk og har enormt potensiale som vi fremmer gjennom en arena for samisk design, og da vil vi også gi en egen oppmerksomhet for utmerket samisk design, sier Muotka.

Prisen blir delt ut i forbindelse med Šoop Šoop - Sámi design days, som i år arrangeres 6. og 7. september i Kunsthallen i Trondheim. Prisvinneren får 50.000 kroner samt en pris laget av en duodjiutøver.

Juryen vil legge vekt på om de har sin hovedaktivitet i Sápmi, om vinneren kan vise til god lønnsomhet og en solid vekst og om ee leverer et positivt nettobidrag til det samiske- og/eller lokalsamfunnet. De vil også se på om de har fremmet samisk design, med fokus på urfolksverdier og bærekraft, på en troverdig og respektfull måte

– Det er en fordel om bedriften bruker et av de samiske språkene i promoteringen av bedriften, skriver Sametinget.