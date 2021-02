Flere trailere står fast i Alta

Altaposten har blitt informert om at et lastebil med henger har sklidd ut i Mølleribakken i Raipas. Vegtrafikksentralen nord opplyser at strekningen er helt stengt i forbindelse med bergingen.

Store mengder snø har lavet ned de siste timene, og kombinert med glatt føre kan det være årsaken til uhellet. Politiet har varslet Vegtrafikksentralen om eventuell strøing på strekningen.

Over to timer etter at meldingen kom inn er fortsatt veien stengt, ifølge Vegtrafikksentralen.