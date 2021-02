Trøbbel på E45 og langs E6

Altaposten har fått melding om en trafikkuhell mellom Bossekop og sentrum i ettermiddag. Dette førte til at trafikken på stedet sto stille i en periode.

– Det er en mopedbil som har kjørt i autovernet i 50-sonen, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathiesen til Altaposten.

Han forteller videre at det stanset trafikken, men at personen raskt fikk satt ut varseltrekant.

Ambulanse rykket ut til uhellet som var like nedenfor kirkegården i Bossekop. Mathiesen forteller videre at det ikke så ut til å være noen personskader, men føreren ble likevel kjørt til legevakten for sjekk.

Han påpeker at de ikke tror det ikke dreier seg om noe straffbart, men at det handler om et et hendelig uhell.

Trafikken begynte å løse seg opp etter kort tid.