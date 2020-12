Flere kjøretøy fikk trøbbel på glatta

Den geografiske grensen for kommersiell fangst av kongekrabbe vil ligge fast, opplyser, opplyser Nærings- og fiskeridepartementet i en pressmelding. Dette være av hensyn til naturmangfoldet.

– Kongekrabben er en introdusert art som påvirker havbunnen. Å utvide det kvoteregulerte området for kongekrabbe kan ha store konsekvenser for naturmangfoldet. Det vil medføre en risiko for økosystemet som vi i dag ikke har nok kunnskap til å vite konsekvensen av, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Forvaltningen av kongekrabbe er to-delt og skillet går nå i Nordkapp kommune. I øst forvaltes den som en ressurs som er regulert gjennom kvoter, mens det vest for grensen er fritt fiske for å hindre at den sprer seg.

– Gjennom dagens forvaltning oppfyller vi Norges folkerettslige forpliktelser til å begrense spredning av fremmede arter, samtidig som vi bidrar til å opprettholde en lønnsom næring, fortsetter fiskeri- og sjømatministeren.

Havforskningsinstituttet skal ha gjennomført flere studier av krabbens virkning på økosystemene på havbunnen. Disse skal ha vist at den kan fortrenge enkelte arter fullstendig og endre bunnfaunaen over tid.