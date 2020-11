Rolig natt i Alta - voldshendelse i Berlevåg

Det meldes om flere hendelser i Alta og Finnmark i natt.

Melding om fest

Natt til søndag rykket politiet i Alta ut etter melding om en fest med mange deltakere på privat adresse. Men det viste seg nok å være en fest av det mindre slaget. Politiet melder nemlig at det var rolig på stedet og lovlig antall deltakere etter smittevernreglene.

Nærmere morgenkvisten ble en mann i 30-årene stanset av politiet i Alta og mistenkes for å kjøre i påvirket tilstand. Førerkortet er midlertidig beslaglagt, meldes det.

Fant tyvegods

I Hammerfest var en mann i 30-årene mistenkt for tyveri fra butikk. Tyvegods ble funnet etter ransaking på privat adresse og politiet melder at de oppretter sak. Det ble også meldt om høylytt krangling mellom to personer i Hammerfest sentrum. Politiet tok kontakt og begge ble bortvist fra sentrum. På morgenkvisten i samme by ble også en mannlig sjåfør i 20-årene stanset av politiet. Han skal ha kjørt uten gyldig førerkort og politiet oppretter derfor sak.

Reddet hund

I resten av Finnmark meldes det om en rekke andre hendelser. I Kirkenes rykket brannvesenet ut til to hendelser, melder 110-sentralen. Først for å redde en hund som hadde ramlet ufor en kai i sentrum og som ble reddet opp fra vannet. Litt senere rykket brannvesenet ut etter melding om utløst brannalarm. Det viste seg å ikke være noen brann på stedet, årsaken til alarmen skal skyldes matlaging.

I samme by ble det meldt om musikkstøy og politiet var på stedet og ga pålegg om å dempe musikken.

Lørdag kveld meldte politiet at en ung jente terroriserte nødlinja til politiet i Finnmark. Da meldingen kom ut 22:10 skal hun ha ringt 112 siden klokken 16 på dagen. Ifølge Ifinnmark skal hun ha ringt nødnummeret mellom 70 og 90 ganger. Politiet ber foreldre om å sjekke hva som skjer med telefonen.