Vardø: Kvinne i 20-årene påkjørt av gaffeltruck

Statens vegvesen hadde torsdag kontroll i Repparfjord, Kvalsund og Skjånes. De kontrollerte tilsammen 48 tungbiler og 31 lettbiler på Riksvei 94, i tillegg til 55 tungbiler over kontrollplass.

Syv av de kontrollerte fikk kjøreforbud eller avskiltning av kjøretøyet. Det endte med tilsammen to anmeldelser.

– Forholdene det ble reagert på er mangelfull lastsikring, manglende kjettinger, tekniske mangler, manglende dokumenter og to uten førerrett, opplyser Statens vegvesen.

– De to manglet førerrett klasse BE, begge førerne kjørte bil og henger med tillatt totalvekt over 3.500 kilo, heter det.

Det ble også sanksjoner, blant annet inndragning av ett ugyldig transportløyve. En fikk 3.000 kroner i gebyr for for kjøring uten kjetting, mens en lastebileier fikk 8.000 kroner i gebyr for manglende bombrikke.