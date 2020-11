Fire tatt i kontroll på Aronnes

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha truet med å drepe flere politibetjenter og familiene deres.

Det var tilbake i 2017 at mannen skal ha truet med å drepe to politibetjenter og deres familier, og uttalt at han var den neste terroristen vi kjenner fra 22. juli 2011. Han skal også ha spyttet etter den ene politibetjenten.

Kort tid etter dette skal han under transport i cellebil ha sagt til en annen politibetjent at han skulle drepe familien hennes slik at hun ville lide, og deretter drepe henne. Han skal også ha sagt at han hadde skytevåpen og ville skyte henne med hagle. Han prøvde å spytte på henne flere ganger og skal ha forsøkt å sparke henne.

Ved overføring til varetektscelle skal han ha sparket en annen politibetjent i låret.

Tok med luftpistol på apoteket

Mannen er også tiltalt for å ha hatt med seg en luftpistol inne på apoteket på Amfi Alta, 2. mars 2017. Han skal ha lagt luftpistolen frem på disken da han handlet.

I januar 2018 skal mannen ha slått et postkassestativ og ei dør med ei øks. Dette var kommunens stativ og dør, som fikk skader. Han skal dessuten ha vært i besittelse av narkotika, etter at politiet fant en mindre mengde hasj gjemt i en sokk.

Saken skal opp i Alta tingrett 17. november.