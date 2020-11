Vogntog står i Kløfta

I 2017 kjøpte Kai Martin Hansen tomt av Loppa kommune, men han ble aldri formelt eier.

– Det ble utarbeidet et saksfremlegg for kjøp av kommunal eiendom som ble sendt tilbake til administrasjonen for ny behandling. 23.11.2017 fattet saksbehandler et ulovlig vedtak på tross av formannskapet og eiendommen ble solgt til Hansen, heter det i saksutredningen.

Det fremkommer at Hansen har vært i kontakt ved kommunen ved flere anledninger, også da han ville søke om å sette opp garasje på tomta. Det ble da kjent at Loppa kommune fremdeles står som eier og at overføringen av eierskapet aldri var tinglyst, til tross for at salget ble gjennomført i 2017.

– Vedtaket er ugyldig da det ikke ble behandlet av kommunestyret og saksbehandler fattet det uten delegert myndighet, heter det i saksfremlegget.

I vurderinga står det at det ikke foreligger delegert myndighet hos kommunal tjenestemann til å fatte vedtak om salg av kommunal eiendom. I slike saker er det opp kommunestyret å fatte vedtak.

Saken skal opp i kommunestyret som nå må ta stilling til om de velger å godkjenne salg av eiendom. Administrasjonen anser det som riktig å refundere kostnader Hansen har hatt for å klargjøre tomta hvis han velger å ikke gjenoppta kjøpet.