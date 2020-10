Fly meldte om teknisk trøbbel

I en pressemelding opplyser regjeringen at ved lokale smitteutbrudd skal kommunene, sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vurdere innstramminger av de nasjonale tiltakene og behovet for egne tiltak, basert på rundskrivet fra regjeringen. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak forsterkes ytterligere og her står det at antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

Det gis også mulighet til å innføre påbud om munnbind ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen. Videre heter det at påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand og at påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

For utesteder bør det innføres forbud mot innslipp etter kl. 22:00.

Det kan også innføres forbud mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).

Det kan også gis påbud om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.

I tillegg bør det gis oppfordring til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.