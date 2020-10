Må punge ut med 2.600 kroner

Yrkessjåfør Jonny Johansen tipser om at det mandag ettermiddag står et vogntog i grøfta i krysset mellom E45 og Rv92 - Gievdneguoika-krysset.

– Dette er det andre utenlandske vogntoget på kort tid som har fått problemer langs E45. I helga sto en kar fast i Kløfta, nå er det en toakslet semi som står fast her, sier Johansen til Altaposten i halv to-tiden.

Han påpeker at to-akslingene ikke er egnet for forholdene i nord, og mener at disse to tilfellene er bevis på det.

Johansen ønsker å gjøre andre veifarende obs på den trafikale situasjonen.

– Han står fast i bakken opp fra krysset, i retning Kautokeino. Her står han ugunstig til med tanke på øvrig trafikk. Det så ut til at han jobbet med å gå over kjettingene da jeg kjørte forbi, sier han.