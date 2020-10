Advarer mot utrygg is

Mannen som sto tiltalt for å ha skutt og drept halvbroren sin i Mehamn i fjor vår, er i Øst-Finnmark tingrett dømt til 13 års fengsel.

Det melder NRK tirsdag.

Gisli Thor Thorarinsson (40) blødde i hjel etter at han fikk et hagleskudd i låret 27. april i fjor. Nå er hans 37 år gamle halvbror dømt for drapet, som fant sted i 40-åringens bolig i Mehamn.

Den 37 år gamle islendingen, som er avdødes halvbror, nektet straffskyld og forklarte i retten at han ikke hadde til hensikt å avfyre hagla. Han forklarte at hagla var skarpladd fordi han ville skyte i sofaen eller veggen for å skremme halvbroren.

To måneder i forkant av drapet var imidlertid tiltalte blitt etterforsket for trusler mot både ekskona og halvbroren. Da 37-åringen fikk vite at de to hadde inngått et forhold, oppsøkte han ekskona og truet med å drepe halvbroren.

Han er også tidligere dømt for både voldtekt og grov vold hjemme på Island.

