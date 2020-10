Tre innlagt med korona i Hammerfest

Klokken halv to i natt rapportert politiet at to Alta-menn i 50-årene var stanset de tre siste timene. De er siktet for å ha kjørte bil i ruspåvirket tilstand. Det er opprettet straffesaker når det gjelder begge forholdene.

Torsdag kveld kunne politiet opplyse at det har skjedd et biluhell i en bygd utenfor Hammerfest. En bilist skal ha kjørt på en annen bil i 17-tiden, uten at det ble de helt store skadene. En kvinnelig bilfører midt i 40-åra etterforskes for kjøring i beruset tilstand. Blodprøve er tatt.