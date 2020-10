20:18

Mistet lappen i 60-sonen

Utrykningspolitiet har gjennomført trafikkontroll på Kistrand i Porsanger torsdag,

Det ble gjort ett førerkortbeslag for kjøring i 88 km/t i 60-sonen.

For øvrig ble det utstedt 15 forenklete forelegg for fart, mens en fikk forelegg for bruk av mobiltelefon under kjøring.