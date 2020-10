Rykket ut til gasslekkasje i bolighus

Finnmark politidistrikt melder om en ulykke i Hammerfest mandag kveld.

Nødetatene rykket ut etter melding om trafikkulykke i sentrum, heter det. Det er meldt om personskade. Veien er midlertidig stengt, var meldingen på Twitter.

Det viser seg at det var to biler involvert i ulykken.

– Èn bil har bremset for fotgjenger og blitt påkjørt bakfra. To personer fra den fremste bilen har smerter i henholdsvis nakke og bakhodet, og er fraktet til helse for sjekk. Politiet etterforsker saken, opplyses det sent mandag.