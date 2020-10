Sykehjemmet i Kautokeino er stengt på grunn av mulig koronasmitte

Finnmark politidistrikt skriver i en pressemelding at en mann i 20-årene er pågrepet i Tana etter at politiet fant og beslagla 1,3 kilo amfetamin i hans bolig.

– Politiet mener at narkotikaen var ment for salg i lokalsamfunnene i Varanger-distriktet, og anser det som et betydelig beslag. Det lokale politiet i Tana, sammen med felles ressurser i politidistriktet, har hatt høyt fokus på narkotikaomsetning og har ønske om å stoppe de som distribuerer og forsyner lokalsamfunnene med narkotika. Dette er det jobbet med over tid, sier avsnittsleder for taktisk etterforskning, Torstein Pettersen.

1,3 kilo amfetamin vil utgjøre ca 5200 brukerdoser, avhengig av styrkegraden og renheten i stoffet.

Mannen er tidligere siktet for flere overtredelser av narkotikaloven. Han ble 17. september varetektsfengslet i fire uker. Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel er oppnevnt som forsvarer for den siktede, skriver politiet.