Nytt koronatilfelle i Hammerfest

En mann i 50-årene er i Øst-Finnmark tingrett funnet ikke skyldig i grov kroppsskade mot en annen mann. Det var i august 2019 at mannen stakk en kniv gjennom underarmen til en annen, slik at han fikk et 2,5 centimeter stort sår i armen, med et 2 cm stort utgangssår.

Volden ble ansett å være særlig grov fordi den medførte arbeidsudyktighet. Den fornærmede ble operert og sykmeldt i to uker.

Aktor hadde lagt ned påstand om 10 måneders fengsel.

Den tiltalte hadde vært med kjæresten og tent bål i en bålpanne og tatt et par øl. Mens de satt der kom det noen i mørket. Det ble kastet frem en påstand om tiltalte, som ble lovet juling av fornærmede. Fornærmede slo til tiltalte så han ramlet bakover og fikk et kutt over venstre øye. Tiltalte ba kjæresten om hjelp til å ringe politiet.

Etter et slag til, fant han en foldekniv i lomma som han holdt frem mot fornærmede. Fornærmede tok et skritt bakover og sa han bare skulle bruke den. Da veivet tiltalte med kniven og rettet et svingslag mot fornærmede – som fikk en stikkskade i armen og løp derifra.

Mannen i 50-årene gikk så inn og plastret øyet. Etter dette så han to eller tre nærme seg huset igjen – den ene med en stokk. De ropte at nå skulle de ta han. Tiltalte låste døra, og politipatruljen kom like etter. Tiltalte ble arrestert og fornærmede sendt til sykehus.

Retten la stor vekt på tiltaltes forklaring, etter at han hadde erkjent forholdene og forklart detaljert om hendelsen. De trodde han på at meningen var å skremme fornærmede. Retten mener tiltalte befant seg i en nødvergesituasjon, og at fornærmede fortsatt var fast bestemt på å gi ham «juling». Tiltalte sto ovenfor en fremmed, beruset og aggressiv angriper i eget hjem.

Hovedforhandlinger ble holdt i rettens lokaler i Vadsø, og dommen ble gitt 24. august.