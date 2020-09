Høye flammer var brenning av kvister

Toppen ble nådd i uke 33, da 46 prosent sa at de var bekymret for å bli smittet, ifølge Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Det har snart gått et halvt år siden Norge stengte ned. Vi er i dag like bekymret for korona som vi var i mars, men passert bekymringstoppen i august, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I den nye undersøkelsen oppgir 24 prosent av befolkningen at de har tillit til at folk flest i Norge følger råd og retningslinjer for å unngå smitte. Et flertall på 55 prosent svarer nei til dette, mens resten svarer «vet ikke». Tilliten har falt hver måned fra mai til august, og i uke 33 var den på bare 16 prosent.

– Folk flest har fortsatt ikke tillit til at folk flest unngår smitte. Likevel er trenden at vi nå begynner å stole litt mer på hverandre igjen, sier Clausen.

I mai hadde 52 prosent tillit til at folk følger koronaråd og -retningslinjer.

(©NTB)