To motorsykler har kjørt av veien

I anledning helikopterulykka for ett år siden har selskapet HeliTrans bestemt seg for å sette alle helikoptre på bakken i én time mandag, for å minnes de seks som omkom 31. august i fjor.

Daglig leder i HeliTrans, Richard Simonsen, sier ifølge NRK at de som selskap bryr seg om de etterlatte og føler veldig på sorgen.

Mandag formiddag gikk et HeliTrans-helikopter i trafikk mellom Kvenvik og Skoddevarre, for å frakte enkelte av de etterlatte etter de omkomne opp til ulykkesstedet i anledning avdukingen av en minneplakett som skal stå her.