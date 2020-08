Tre førere bøtelagt for mobilbruk

Tirsdag startet lakseauksjon på grønne produksjonsområder. I Vest-Finnmark er det 4005 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) kapasitet tilgjengelig på auksjonen.

Totalt 42 budgivere har meldt seg før auksjonen startet. På lista finner vi blant andre Grieg Seafood, Cermaq, Norway Royal Salmon ASA/ NRS Farming AS, Mowi AS og Sjurelv fiskeoppdrett AS.

Forrige gang det ble avholdt en slik auksjon varte den i tre dager.

– Dette er en god mulighet for oppdretterne til å øke produksjonen. Auksjonen legger til rette for at de som blir tildelt tillatelsene, er de som verdsetter dem høyest. Nå venter jeg spent på utfallet av auksjonen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, til fisk.no