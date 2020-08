18:48

To gutter involvert i UTV-uhell

Nødetatene i Alta rykker onsdag kveld ut til et trafikkuhell på Amtmannsnes, der et UTV skal være involvert.

Operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen forteller at det ikke er noen andre kjøretøy involvert, og at det kan være snakk om to personer som har veltet.

Operasjonssentralen oppdaterer med at det er snakk om to gutter, på 16 og 17 år, som er involvert.

– De kjøres til legevakta for sjekk, kun lettere skadet. Sak opprettes, skriver politiet i en Twitter-melding.