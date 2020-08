Rykket ut etter melding om røykutvikling

Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll i Alta onsdag kveld, det melder operasjonssentralen på Twitter.

Det resulterte i at en bilfører i begynnelsen av 20-årene ble anmeldt for å ha sotede ruter.

– Grunnen til anmeldelsen er at han fikk forenklet forelegg for samme forhold for kort tid siden, skriver politiet.