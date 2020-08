16 forelegg i 60-sonen

– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no , sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en pressemelding fra Helsedirektoratet.

Direktoratet opplyser at med de nye retningslinjene som blir innført onsdag 12. august, bør alle som selv mistenker at de er smittet, få muligheten til å teste seg.

Ifølge de nye retningslinjene bør helsetjenesten anbefale testing for alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19, samt alle som kan blitt smittet av viruset, enten som nærkontakt eller etter reise i et land med høy smitteforekomst de siste ti dagene.