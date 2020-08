Sea King til Kåfjord i helseoppdrag

110 Finnmark melder på Twitter at brannvesenet i Hammerfest fredag rykket ut til akutt forurensning fra et kaianlegg i byen. Vaktleder Joakim Pedersen ved 110-sentralen forteller at det er snakk om overbunkring av diesel.

– Vi har vært på stedet og anslår cirka 2-300 liter diesel. Det er iverksatt tiltak med absorberende lenser. Vi legger det på sjøen og lar det suge til seg drivstoff, forklarer Pedersen.

Absorberende lenser suger til seg diesel uten å suge til seg vann, og er en del av miljøberedskapen som brannvesenet driver med.