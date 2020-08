Måtte hjelpes ned fra fjellet

Mandag kom svarene på koronatesten til de syv som sitter i karantene i Alta. Alle var negative.

– Alle syv testene var negative, forteller kommuneoverlege Peder Halvorsen til Altaposten.

Han opplyser videre at det ikke blir nødvendig med ytterligere testing om de syv ikke får symptomer på sykdom i løpet av karantenetiden.

41 personer bekreftet smittet

Fredag kveld ble det kjent at 386 passasjerer fra to seilaser med hurtigruteskipet Roald Amundsen må i karantene etter at det var påvist koronasmitte blant de ansatte. I tillegg var én passasjer testet positivt av viruset i etterkant. Syv av skipets passasjerer er bosatt i Alta og har befunnet seg i karantene i Alta siden hjemkomst.

Søndag ble de testet for koronaviruset. Alle prøvene var negativ.

NTB melder mandag klokken 12:36 at totalt er 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer bekreftet smittet av koronaviruset i forbindelse med de to seilasene med hurtigruteskipet Roald Amundsen.