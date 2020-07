20:04

Åtte sjåfører fikk smekk for fart og mobilbruk

Totalt åtte sjåfører har nå litt mindre feriepenger til sommeren, det etter at utrykningspolitiet har gjennomført en trafikkontroll på E45 ved Goalseluodda i Kautokeino.

– 7 forenklede forelegg for hastighet, høyeste fart 73 km/t i 50 sone. Ett forelegg for mobilbruk under kjøring, melder politiet på Twitter.