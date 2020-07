UTV-ulykka: Sjåfør enda innlagt

Politiet melder på twitter at de har rykket ut til en trafikkulykke mellom to UTV-er. Det skal være meldt om personskade.

Ulykken har skjedd ved Bull-kaia.

Klokken 15.42 oppdaterer politiet på Twitter at ulykken skal ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring.

– To UTV-er og to personer involvert. En jente i tenårene med skader tas hånd om av helsevesenet, skriver politiet på Twitter.

Jannicke Silseth Eide ved politiets operasjonssentral sier at det skal være snakk om en forbikjøring. Hun forteller at det gjøres undersøkelser om hva som er grunnen til ulykken.

– Vi har fått informasjon om at dette skal ha hendt i forbindelse med en forbikjøring. Vi gjør avhør av vitner og involverte på stedet.

Altaposten-journalist Anastasiya Fedotova ble vitne til ulykken og forteller at jenta i tenårene ble kastet ut av kjøretøyet

– Hun ble liggende på utsiden av UTV-en rundt en meter fra kjøretøyet. Helsepersonell fortalte at jenta blir sendt til Hammerfest for en sjekk. Hun klaget over smerter i ryggen etter ulykken.

– Hun var ved full bevissthet, legger Fedotova til.