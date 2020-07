Trafikkulykke mellom to UTV-er ved Bull-kaia

Mandag formiddag presenterte Finnmark politidistrikt tallene for helgas kontroller i området. Det viser skremmende stor fangst.

16 fikk beslaglagt førerkortet for fart. Fortest gikk det for sjåføren som hadde 147 kilometer i timen. I tillegg ble det gitt 16 forenklete forelegg for fartsovertredelser.

Det ble også gjort et førerkortbeslag for farlig forbikjøring, pluss ett forelegg på grunn av for liten avstand til forankjørende.