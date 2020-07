Festival skapte hodebry for politiet

Fellesferien er i gang, og gitt koronasituasjonen vil svært mange ta bilferie i Norge. Da gjelder det å pakke feriebilen riktig, og samtidig ta hensyn til smitterisiko, skriver Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Det er viktig å pakke bilen riktig når en skal på tur. Enkelt sagt skal de tyngste tingene pakkes nederst og langt frem i bagasjerommet. Deretter legges resten av bagasjen over. Det hele sikres ved enten å stroppe tingene fast i hverandre og så til et solid festepunkt i bilen, eller ved hjelp av et sikkerhetsnett eller bur, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Dødelige prosjektiler

Sterke krefter utløses ved bråbremsing på motorveien. En gjenstand blir 30 ganger tyngre ved bråstopp i 50 km/t og en halv liter brus blir som 15 kilo om den kommer susende fra baksetet.

– Ved kraftig oppbremsing eller kollisjon kan selv en forholdsvis liten gjenstand resultere i alvorlig skade om den treffer noen i bilen. Alt som er løst settes i bevegelse hvis man bråbremser, så prøv å sikre drikkeflasker og andre gjenstander før du legger av gårde på motorveien, sier han.

Ta koronahensyn

Selv om det er lav smitterisiko mange steder akkurat nå, kan det endre seg. Det er uansett lurt å tenke gjennom noen smitteverntiltak før man legger ut på en lang biltur.

– Årets ferie blir spesiell. Det gjelder å kjøre trygt samt ta smittevernhensyn slik at en bidrar til samfunnsdugnaden mens man opplever sitt eget land på en ny måte. Jeg anbefaler å ha med mye tørrmat og drikke i bilen, slik at dere slipper å måtte stoppe flere ganger underveis for å handle. Ha også engangshansker med, for å unngå å berøre drivstoffpumper eller ladestasjoner. Og husk antibac og våtservietter, slik at du kan rengjøre hendene uten å måtte forlate bilen, sier Setnes.

Slik pakker du for bilferien: