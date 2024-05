Onsdag kveld hadde Utrykningspolitiet trafikkontroll i Buktabakken.

De hadde fokus på mobiltelefonbruk i trafikken.

Det ble utstedt to forenklede forelegg for bruk av mobil under kjøring, og en anmeldelse for mobilbruken. Anmeldelse indikerer som regel at vedkommende ikke har akseptert forelegg.