Foreløpige resultater viser at den eldre mannen fra Vardø som døde ved Kirkenes sykehus, døde av naturlige årsaker.

Det opplyser politiet i en pressemelding tirsdag.

Det var mandag at politiet i Finnmark opplyste at de etterforsket det de omtalte som et mistenkelig dødsfall.

Mannen skal ovenfor helsepersonell ha opplyst at han ble utsatt for vold noen dager i forveien.

– Det er ikke gjort noen funn av verken ytre eller indre skader, som tyder på at mannen har vært utsatt for vold, skriver politiet tirsdag etter at foreløpige resultater foreligger.

Kan ikke avkrefte kroppskrenkelse

– Politiet kan derimot ikke avkrefte at mannen kan ha vært utsatt for en kroppskrenkelse i dagene før han døde, slik han selv opplyste til helsepersonell, men det har ikke vært årsaken til at mannen døde, slår altså politiet fast.

Videre opplyser politiet at det ikke er gjort verken taktiske eller tekniske funn som støtter hypotesen om at mannen døde som følge av en kriminell handling.

Det opplyser leder for taktisk etterforskning Torstein Pettersen.

Fortsatt gjenstår det mindre etterforskningsskritt, deriblant endelig obduksjonsrapport før saken er ferdig etterforsket.

Pårørende er informert.