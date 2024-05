Etter at folket hadde feiret og festet fra seg i by og bygd, var det ikke en eneste melding om hendelser fra politiet i Finnmark søndag morgen. Folk og røvere har gått til ro over hele fylket.

– Det har vært veldig stille og rolig siden i går. Vi hadde bra mange beruset-meldinger både 16. og 17. mai, og utover 18. Etter dette har det vært stille og rolig, forteller operasjonsleder Gunnar Øvergård ved finnmarkspolitiets operasjonssentral i Kirkenes.

– Har det vært noen hendelser i andre deler av Finnmark? Eller har hele folket gått til ro etter feiringen?

– I natt har det vært helt rolig over hele Finnmark. Så det kan se sånn ut at det er slik, sier operasjonslederen.