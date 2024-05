– Vi har fått flere henvendelser fra publikum de siste dagene om dette. Svindlerne forsøker å lokke til seg bankID og annen sensitiv informasjon, opplyser politiet.

I meldingen skriver politiet at visningsnummerene er fra Politiet i Finnmark, men Politiet vil aldri be deg om å oppgi kontonummer eller bankID over telefon.

Spoofing

Ifølge politiet er dette er en form for svindel ved hjelp av såkalt spoofing.

– Politiet oppfordrer personer som får disse telefonene om å legge på. Det benyttes mange ulike norske telefonnummer.

Spoofing er en teknikk som gjør at svindlere kan utgi seg for å kontakte deg fra et norsk nummer eller trygg IP-adresse. For å utføre spoofing på telefon bruker svindlerne en programvare som maskerer det originale nummeret de ringer fra. Dermed kan samtalen se ut som at den kommer fra et norsk nummer, noe som ofte vekker mer tillit enn utenlandske numre. Svindlere som praktiserer spoofing bruker både eksisterende og falske telefonnumre

– Er du usikker om det er politiet som ringer. Ring oss opp på sentralbordet 02800, oppfordrer politiet.