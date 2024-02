- Prøvefisket skal gjennomføres innenfor en totalkvote for området på 50 tonn reker i 2024. Fiskere som oppfyller vilkår for å drive fangst med reketrål på kysten nord for 62° Nord kan melde seg på fisket. Fiskere som melder seg på plikter å sette seg inn i og følge de vilkår som settes for tillatelsen og gjennomføringen av prøvetaking. I tillegg til å sende inn påmelding til prøvefisket, skal fiskere som deltar i prøvefisket fylle ut skjema for registrering av trålhal, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Stengt siden 70-tallet

Rekefisket på Tana- og Porsangerfjorden har vært stengt siden 1970-tallet. Siden den gang har det tekniske regelverket for reketrål vært gjennom vesentlige endringer, særlig påbudet om bruk av sorteringsrist, som selekterer ut fisk fra rekefangstene.

Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2018 og 2019 vitenskapelige undersøkelser med bunntrål og reketeiner i Porsangerfjorden, Tanafjorden og Kvænangen, for å kartlegge forekomst og mengde av fisk og skalldyr. På bakgrunn av dette ble det besluttet å åpne for et prøvefiske med reketrål på nærmere vilkår i ytre del av Porsangerfjorden i 2021, med en totalkvote for området på 40 tonn reker.

Kommersielt fiske neste år?

Dette prøvefisket ble videreført i 2022 og 2023, og antall fartøy som har benyttet seg av ordningen har variert mellom 4 og 8.

- Med bakgrunn i den kartleggingen som er gjennomført, og i samråd med Havforskningsinstituttet, har Fiskeridirektoratet valgt å fortsette prøvefisket ut 2024. Etter dette blir det vurdert om man skal åpne ytre deler av Porsangerfjorden for kommersielt fiske etter reker, heter det i meldinga.

Her finner du mer info:

Prøvefiske etter dypvannsreke i ytre Porsangerfjorden – Resultater fra 2021–2023 – Havforskningsinstituttet (pdf, 3.2 MB)

Påmeldingsskjema for prøvefiske i Porsangerfjord 2024