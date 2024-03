Tirsdag har det blitt gjennomført en måling av gjennomsnittsfart på E45 i Eibydalen. Utrykningspolitiet delte ut fem forelegg i 80-sonen, og den høyeste hastigheten var 108 km/t.

Det har også blitt gjennomført en laserkontroll i Repparfjorddalen, hvor det ble delt ut syv forelegg i 80-sonen. Høyeste målte fart var 115 km/t, altså akkurat på grensen til å miste førerkortet.

– Til tross for at påsken er rett rundt hjørnet og været er godt, oppfordrer UP alle om å overholde fartsgrensene og ferdes trygt, skriver UP Nord-Norge.