Fredag gjestet samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) Alta, før det bærer videre til Hammerfest.

Under besøket i Alta møtte han Altaposten med nyheter om at man gjennom Nasjonal transportplan (NTP) går i gang med flaskehalsen E45 gjennom Kløfta.

Tunnelen kommer inn i Nasjonal Transportplan, etter hva Altaposten forstår med konkrete bevilgninger som skal sikre tidlig oppstart. Kløfta-prosjektet har vært inne i NTP ved flere anledninger, men har alltid vært skjøvet på. Nå er prosjektet etter hva Altaposten forstår inne i første del av kommende NTP.

– Vi har sagt at noen prosjekter skal gis prioritet i første periode. Kløfta er et av disse, sier Nygård.

– Vil det si 2025 eller 2030?

– Statsbudsjettene må vi komme tilbake til. Men det er verdt å merke seg at dette prosjektet ligger høyt oppe på Statens vegvesen sin portefølje, pluss at vi sier at vi skal prioritere dette i Nasjonal Transportplan. Det betyr at det er gode forutsetninger for å få prioritet i kommende satsbudsjetter, men akkurat hvilke statsbudsjett vil jeg være forsiktig med å si noe om akkurat nå, sier Nygård.

Riksvei 92 mellom Gievdneguoika og Karasjok vil også få et løft.

Altaposten har og forstått at det vil bli lagt inn midler knyttet til Rv94 - Altapostens kilder sier at det kommer midler til tunnelen her. Ifølge NRK er Saragammen-Rypefjord inne i samferdselsministerens pakke. Totalt 1,1 milliarder er lagt inn her, ifølge NRK.

Ordfører i Alta kommune Monica Nielsen og leder i Alta Arbeiderparti Bente Haug. Foto: Lill Vivian Hansen

– Dette er veldig gode nyheter, nå prioriteres Finnmark og vi kommer i gang med strekningen vi har jobbet veldig mye med å få realisert. Dette vil bety mye for folk i Vest-Finnmark og for næringslivet her, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

– Kanskje tiden for å være bekymret for ras og skred er borte nå. Man blir utrolig glad og takknemlig for at dette kommer på plass nå, legger hun til.

Bente Haug (Ap) er tydelig på at signalene er at Kløfta kommer tidlig i perioden:

– Dette er en stor seier, masse gratulasjoner til Monica som har stått på i så mange år for dette.