En mann i 30-årene er tiltalt for å ha prøvd å ta seg inn i et hus i Porsanger med bruk av øks, og skal ha viftet med øksen da han ble oppdaget. Dette skjedde 12. mai i fjor. Nå er han tiltalt for dette, og må møte i tingretten i slutten av mai.

Samme dag skal han ha tatt en personbil og kjørt med den på et jorde, mens han var ruset.

En torsdag i juni skal han ha kjørt en personbil i Tana, også da ruspåvirket. Mannen hadde heller ikke førerkort.

På en av disse kjøreturene skal han ha hatt en samekniv i førersetet - og er følgelig også tiltalt for å ha båret kniv eller lignende skarpt redskap egnet til å påføre noen kroppskrenkelse.