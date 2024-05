– Det er beintøft, sier Marie Bakke Johansen til avisa.

Alvorlig diagnose

Altaposten har tidligere skrevet om håp og fortvilelse småbarnsmoren opplever som alvorlig syk.

Det var som 36-åring, høsten 2020, Marie fikk diagnosen tarmkreft. Siden da har det ikke gått så bra.

Etter en trøblete start med flere runder cellegift, operasjoner og strålebehandling, ble hun satt over på andrelinjebehandling. Først hadde cellegiften god respons og kreften krympet betydelig.

Men like før 17. mai kom en ny nedtur.

Siste standardbehandling

– Da fikk jeg beskjed om at cellegiften sluttet å fungere for noen uker siden. Det kom som et stort sjokk. Jeg var totalt uforberedt på at den skulle slutte å fungere så tidlig i behandlingsløpet.

– Det er kanskje noe ikke alle vet, men cellegift slutter å fungere på et tidspunkt. Jeg trudde bare at dét tidspunktet lå lengre frem i tid, forteller hun.

I dag har Marie startet på tredjelinjebehandling. Den siste standardbehandlingen som tilbys av staten, ifølge Bakke Johansen.

– Dersom denne behandlingen ikke fungerer, eller når den slutter å fungere, er det ikke flere behandlingsmuligheter, sier hun.

Vil ikke dø

Med sin elskelige sønn Magnus, som snart er fem år, mann og bonusbarn i tankene, er Maria ikke klar til å forlate livet. Hun sier det rett ut.

– Mitt eneste ønske er å se sønnen min vokse opp.

– Og hva med Magnus, som mister mammaen sin. Han har allerede opplevd ett nært dødsfall, jeg vil ikke at han skal oppleve ett til, sier Marie.

Marie Bakken Johansen sammen med sønnen Magnus (4). Foto: Privat

Hun sikter til mars 2021 da det ene av hennes to bonusbarn ble drept i en bilulykke.

Marie fortsetter:

– Den tanken gjør meg så trist at det kjennes ut som om sjelen min skal knuses. Jeg orker ikke tanken på sorgen han må leve med dersom jeg dør nå.

Det er stort sett slik vi sover, skriver Marie under bildet på eget innlegg, på Spleis. Foto: Privat

Derfor ber Marie om hjelp på innsamlingstjenesten Spleis. Målet er å samle inn 800.000 kroner. Pengene går enten til livsviktig behandling, eller til begravelse, alt ettersom hvor mye som kommer inn.

– Alle pengene som samles inn går til betaling for kreftbehandlingen min. Dersom jeg ikke får inn nok, blir pengene satt inn på en sparekonto. En del blir brukt til begravelsen min, og resten til Magnus.

Penger til behandling

Får Marie inn nok skal pengene gå til behandling ved to privatklinikker. En i Litauen, og en i Oslo.

Søndag klokken 14 hadde det kommet inn 248.000 kroner.

– Hva om det ikke kommer inn nok penger til behandlingen. Hva gjør du da?

– Da må jeg jo bare håpe at den siste behandlingen fra sykehuset fungerer. Om den ikke gjør det er siste mulighet et studie jeg kan bli med på, men det er veldig eksperimentelt. Man kan heller ikke motta noe annen form for behandling under et studie, forklarer hun.

I 2023 ble det samlet inn 340.000 kroner som skal gå til Maries kreftbehandling. Det var ikke nok.

Den alvorlige situasjonen skremmer Marie.

– Slik det ser ut nå har jeg kort tid igjen, og det skremmer meg veldig. Jeg har så lyst til å se sønnen min vokse opp, sier småbarnsmoren.

En ensom tilværelse

Å gi opp er uansett ikke et alternativ. Gjennom en gruppe på sosiale medier har hun funnet styrke hos andre som er i samme situasjon.

– Det å være kreftsyk er en ensom tilværelse, som naturlig nok ikke friske har forutsetning til å forstå. Kreft på stadium 4, siste stadium før døden, er det kun de i samme situasjon som kan forstå hvordan det egentlig er. Men å gi opp er ikke et alternativ.

– Jeg har fått mange gode venner i den gruppen. Vi gir styrke til hverandre, avslutter Bakke Johansen.