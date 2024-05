Norsk elbilforening har gjort en undersøkelse blant elbilister.

– Det er uforståelig at Statens vegvesen avslår søknad om skilting ved å vise til at elbilistene klarer seg med digitale løsninger, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening i en pressemelding.

– Vi har en sterk oppfordring til Statens vegvesen som forvalter skiltforskriften, om å prioritere å sette opp serviceskilt til ladestasjoner, sier generalsekretær Christina Bu.

Bilistene savner skilting

Norsk elbilforening gjennomfører en stor undersøkelse hvert år, og i en årrekke har mangel på skilting til ladestasjoner vært noe av det elbilistene har skrevet om i fritekst.

I «Elbilisten» blir dette inntrykket bekreftet ytterligere. Hele 93 prosent sier seg enig eller veldig enig i følgende påstand: «Det burde vært skiltet til ladestasjoner på samme måte som det er skiltet til bensinstasjoner».

– Vi har undret oss over at det er så mye mindre skilting til ladestasjoner enn til bensinstasjoner, og har derfor spurt ladeselskapene om de ikke ønsker slik skilting, forteller Christina Bu.

– Det viser seg at ladeselskapene ofte får avslag på søknader om skilting, forteller hun.

Mener det er trafikkfarlig med bare app

En gjenganger i avslagene er at det fins kart over ladestasjoner på nettsider, og via apper.

– Vi har ingen forståelse for at et avslag kan begrunnes med at elbilister kan orientere seg digitalt og bruke app for å finne ut hvor de kan lade bilen sin, sier Bu.

– Det kan umulig være ønskelig at stressede bilister med sterkt behov for lading, skal orientere seg ved hjelp av telefonens apper eller på skjermen i bilen for den saks skyld, mener Christina Bu.

Hun mener at skilting langs veien er den tryggeste og beste måten å informere bilistene på.

Sendt brev til Vegvesenet

Hun har på vegne av elbilistene sendt brev til Statens vegvesen og viser til håndbok for trafikkskilt og regjeringens ladestrategi.

Elbilforeningen jobber for å få slutt på alle avslagene, skriver de i pressemeldingen.