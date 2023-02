Kampen om kraften i nord: – Regjeringen har ingen plan. Det er tru, håp og kjærlighet

HAMMERFEST/ALTA (E24): Equinors planer om å elektrifisere Melkøya har satt fyr på en ulmende konflikt i Nord-Norge. Om gassanlegget elektrifiseres, vil det bruke like mye strøm som hele Finnmark bruker i dag. Nå frykter flere at strømprisene vil skyte i været, og at arbeidsplasser står på spill.